Регина Тодоренко прокомментировала разговоры о своей беременности

Ведущая рассказала о своих отношениях с певцом Владом Топаловым

В последнее время пользователи активно обсуждают роман ведущей Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым. Недавно они вдвоем отправились в путешествие на озеро Байкал. Именно там звезда «Орла и Решка» планирует записать новый выпуск своего влога. Это стало причиной слухов о том, что Тодоренко беременна. «Пока журналисты пишут



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Регина Тодоренко

Ведущая рассказала о своих отношениях с певцом Владом Топаловым

В последнее время пользователи активно обсуждают роман ведущей Регины Тодоренко с певцом Владом Топаловым. Недавно они вдвоем отправились в путешествие на озеро Байкал. Именно там звезда «Орла и Решка» планирует записать новый выпуск своего влога. Это стало причиной слухов о том, что Тодоренко беременна.

«Пока журналисты пишут очередной роман и приписывают мне беременность, мы с Владом Топаловым создаем кое-что более интересное. Как думаете, что это будет? Приезжайте отдыхать на Байкал, тут красиво», – написала Регина в своем Instagram.

Тодоренко и Топалов на Байкале

Ранее артистка уже опровергала слухи о своих отношениях с Топаловым. «С Владом нас связывает театральная постановка «Заложи жену в ломбард», премьера которой состоялась в Москве в конце августа. В ней мы играем влюбленную пару. Видимо, мы были так органичны и так убедительны в этих образах, что зрители, пришедшие на спектакль, поверили в существование чувств между нами вне сцены и с легкостью перенесли их в настоящую жизнь», – говорит ведущая.

Джерело: Сегодня