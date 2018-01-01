Роскошные юбки и соблазнительные мини. Ким Кардашьян снялась для Vogue

Модель предстала в изысканных ориентальных нарядах

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян впервые стала лицом мартовского выпуска глянца Vogue India. Светская львица появляется сразу на двух обложках, примерив смелые соблазнительные образы. Автором снимков выступил Грег Свалес. Роскошные юбки, расшитые блестящими нитками она дополнила стильным топом, а воздушные платья – массивными аксессуарами. В



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Ким Кардашьян

Модель предстала в изысканных ориентальных нарядах

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян впервые стала лицом мартовского выпуска глянца Vogue India. Светская львица появляется сразу на двух обложках, примерив смелые соблазнительные образы.

Автором снимков выступил Грег Свалес. Роскошные юбки, расшитые блестящими нитками она дополнила стильным топом, а воздушные платья – массивными аксессуарами.

В интервью, которое было напечатано вместе с фото, Ким рассказала, что не ожидала от реалити-шоу своей семьи, что оно будет продолжаться 10 лет. Изначально Ким надеялась на развитие максимум одного-двух сезонов, но постоянно происходили события в их большой семье, которые задавали актуальные темы для продолжения программы.

Когда же ее попросили хотя бы несколькими словами описать каждого из своих родных, то она ответила: «У моего брата Роба отличное чувство юмора. Кендалл – невероятно мила. Хлои – черт побери, я даже не знаю, как ее описать. Кортни прекрасно справляется с финансовыми вопросами. Кайли отчаянная и никогда не обращает внимания на мнение других людей. А мама нас воспитывает, – она замечательная».

А на вопрос, если бы Ким могла забрать какое-то качество от каждого из ее родных, то она утвердительно ответила, что может бы забрала упрямство Кортни и чувствительность Хлои. У Кендалл, возможно, забрала бы чрезмерную заботу, а у брата – его постоянный настрой. Что же касается Кайли, то забрала бы ее жизненную позицию «Мне все равно, я знаю, что я делаю».

Джерело: 24 канал