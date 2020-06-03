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    Жизнь

    «Захожу, а на нем женщина». Экс-«ВиаГра» рассказала об изменах футболиста киевского «Динамо»

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    Певица Анна Седокова - «Захожу, а на нем женщина». Экс-«ВиаГра» рассказала об изменах футболиста киевского «Динамо»
    Певица Анна Седокова
    instagram.com/annasedokova/

    Ради футболиста Валентина Белькевича певица некогда оставила группу «ВиаГра»

    Бывшая участница популярной украинской группы «ВиаГра» Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram рассказала об изменах своего первого мужа футболиста киевского «Динамо» Валентина Белькевича.  За спортсмена певица вышла замуж после того, как узнала о своей беременности.

    По сути певица этим поступком отрезала себе путь назад в известное трио, ведь на ее место практически сразу взяли Альбину Джанабаеву.

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    Анна Седокова и Валентин Белькевич

    «Помню, как беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. С пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него, он выпивший», — призналась Седокова.

    Звезда не решилась тогда устраивать скандал и просто взяла любимого за руку и увела домой. Кроме заведений сомнительного характера Валентин посещал свою любовницу и особо не скрывал этого.

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    Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

    В какой-то момент Анна постаралась найти поддержку у мамы, но та категорически отвергла ее желание развестись, заявив, что она уже старая и с ребенком. Такая, дескать, никому будет не нужна. Тем не менее певица решилась на расставание с изменником, а в 2014 году он скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба.

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