«Захожу, а на нем женщина». Экс-«ВиаГра» рассказала об изменах футболиста киевского «Динамо»



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Певица Анна Седокова instagram.com/annasedokova/

Ради футболиста Валентина Белькевича певица некогда оставила группу «ВиаГра»

Бывшая участница популярной украинской группы «ВиаГра» Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram рассказала об изменах своего первого мужа футболиста киевского «Динамо» Валентина Белькевича. За спортсмена певица вышла замуж после того, как узнала о своей беременности.

По сути певица этим поступком отрезала себе путь назад в известное трио, ведь на ее место практически сразу взяли Альбину Джанабаеву.

Анна Седокова и Валентин Белькевич

«Помню, как беременная ходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. С пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него, он выпивший», — призналась Седокова.

Звезда не решилась тогда устраивать скандал и просто взяла любимого за руку и увела домой. Кроме заведений сомнительного характера Валентин посещал свою любовницу и особо не скрывал этого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 2 Июн 2020 в 4:24 PDT

В какой-то момент Анна постаралась найти поддержку у мамы, но та категорически отвергла ее желание развестись, заявив, что она уже старая и с ребенком. Такая, дескать, никому будет не нужна. Тем не менее певица решилась на расставание с изменником, а в 2014 году он скоропостижно скончался от оторвавшегося тромба.