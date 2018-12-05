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    Жизнь

    Шесть месяцев без выходных: Леся Никитюк отправилась на долгожданный отдых

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    Шесть месяцев без выходных: Леся Никитюк отправилась на долгожданный отдых

    Суперфиналиста шоу «Танцы со звездами» и популярная телеведущая Леся Никитюк отправилась в теплые края

    Эффектная ведущая развлекательного шоу «Хто зверху?» Леся Никитюк призналась, что на протяжении шести месяцев у нее не было ни одного выходного дня.

    «Сегодня я выспалась! Шесть месяцев у меня не было выходных. Теперь не удивляйтесь, что на моей странице в Instagram будет много еды, солнца, шоппинга и моря!», - написала телеведущая в соцсети и опубликовала несколько снимков со своего отдыха в ОАЭ.

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    Шесть месяцев без выходных: Леся Никитюк отправилась на долгожданный отдых
    Шесть месяцев без выходных: Леся Никитюк отправилась на долгожданный отдых
    Шесть месяцев без выходных: Леся Никитюк отправилась на долгожданный отдых

    Напомним, что до своего отъезда на долгожданный отдых, Леся Никитюк успела принять участие в весьма откровенной съемке для мужского журнала Xxl. Компанию телеведущей составил ее партнер по «Танцам со звездами» - Максим Ежов.

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