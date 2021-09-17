Шварценеггер и Де Вито снимут продолжение знаменитых «Близнецов»

Трейси Морган сыграет третьего и давно утерянного брата

Фильм «Тройняшки» планируют начать снимать в январе в Бостоне. История начинается с того, что двое абсолютно непохожих из-за генетического сбоя братьев-близнецов Юлиан (Шварцнеггер) и Винсент (ДеВито) внезапно обнаруживают, что у них все это время был еще и третий брат.

На кинофестивале Торонто идея фильма стала горячей новостью. За сюжет взялись Дилан Доусон и Лукас Кевнер, сообщает Deadline.

«"Близнецы" стали успешными и несколько лет спустя появилась идея снять продолжение. А началось все с того, что Арнольд встретил Эдди Мерфи, который и натолкнул на эту мысль», — рассказал о появлении сиквела Айван Райтман, продюсер проекта.

«Они должны быть тройняшками, это должно стать очень веселой комедией. Они начали писать сценарий с Эдди, но после его большого успеха с "Путешествием в Америку 2", у Мерфи появилось много заказов. И работу отложили до следующего года. Я долгое время дружил с Трейси Морганом и всегда считал его одним из самых смешных людей в мире. Я подумал, что из него получится потрясающая тройняшка и мы для него переписали весь сценарий», — поделился Райтман своими надеждами на успех грядущего сиквела.

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