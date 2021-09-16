К годовщине смерти Уитни Хьюстон переснимут фильм «Телохранитель»

Созданием ремейка занимается компания Warner Brothers

Культовый фильм «Телохранитель», который вышел на экраны в 1992 году, собираются переснять. Дело в том, что в следующем году будет ровно 10 лет со смерти легендарной певицы и актрисы Уитни Хьюстон, которая играла главную роль в оригинальной картине. Интересно, что сам фильм также отпразднует юбилей — 30 лет со дня премьеры. Созданием ремейка занимается компания Warner Brothers, а сценаристом выступит американский драматург Мэтью Лопес, работавший над пьесами для Бродвея, а также над проектами для HBO и Netflix. Сценарист оригинальной ленты Лоуренс Кэздан займет место продюсера. Кто исполнит роль вместо покойной Хьюстон, пока держится в секрете. Помимо удачного актерского перфоманса, в «Телохранителе» звучат несколько композиций Уитни. Песни «Run to You» и «I Have Nothing» даже были выдвинуты на «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Смерть Уитни Хьюстон потрясла мир: она скончалась 11 февраля 2012 года в гостиничном номере отеля Beverly Hilton в Беверли-Хиллз накануне 54-й церемонии «Грэмми». Певицу в бессознательном состоянии обнаружили в ванной. Полиция сразу же исключила версию о насильственном характере смерти. 54-я церемония «Грэмми» была посвящена Хьюстон. 23 марта были обнародованы результаты полицейского расследования, которые показали, что причинами смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление запрещенных препаратов. Смерть представлена как «несчастный случай» и у следствия «нет подозрений на травмы или насилие».

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.