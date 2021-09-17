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    Умерла 110-летняя звезда TikTok из Уэльса

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    110-летняя Эми Уинифред Хокинс - Умерла 110-летняя звезда TikTok из Уэльса
    110-летняя Эми Уинифред Хокинс

    Звезда TikTok получила положительный тест на Covid-19

    В Уэльсе скончалась 110-летняя Эми Уинифред Хокинс, получившая прозвище «старейшая звезда TikTok», благодаря роликам, которые выкладывал на платформу ее правнук. Об этом сообщает Wales Online.

    Уинифред Хокинс родилась 24 января 1911 года в Кардиффе. Она росла в семье с пятью братьями и сестрой Лилиан, которая дожила до 101 года и умерла в мае 2021 года. В начале сентября Уинифред Хокинс получила положительный тест на Covid -19 и попала в больницу. В четверг, 9 сентября, она умерла. «Я не уверена, что она умерла из-за вируса. Она никогда не болела. За несколько недель до смерти она не могла нормально есть, вероятно, именно это стало причиной ее смерти», — сказала дочь Уинифред Хокинс Рози.

    Валлийка считалась шестой среди старейших жителей Великобритании. По словам Рози, секрет долгой жизни ее матери состоял в том, что она умеренно ела, не курила, не пила и была по-настоящему счастлива. Как говорила сама Уинифред Хокинс, она так долго прожила, потому что никогда не ходила по врачам.

    @singinggran1911

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    original sound - Amy Hawkins

    «Она обладала сильной волей. Мама была прекрасной — она заботилась о других людях больше, чем о себе. Она была замечательной», — отметила Рози. Престарелая валлийка прославилась на склоне лет в TikTok: зрителям очень нравилось, как она поет.

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    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: знаменитости умер TikTok новости
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    Умерла 110-летняя звезда TikTok из Уэльса