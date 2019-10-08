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    Жизнь

    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане

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    Элтон Джон и принцесса Диана - Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Элтон Джон и принцесса Диана

    72-летний Элтон Джон рассказал, как из-за принцессы Дианы поругались два знаменитых голливудских актера

    73-летний Сильвестр Сталлоне и 70-летний Ричард Гир однажды побывали на вечеринке музыканта. Тот устроил званый ужин для главы студии Disney Джеффри Катценберга, который умолял его пригласить и принцессу Диану. Та как раз развелась с мужем, принцем Чарльзом.

    «Они вместе сидели перед камином вместе. Я не мог не заметить странную атмосферу в комнате. Диана и Ричард были увлечены беседой, а Сильвестр бросал на них недовольные взгляды», – поделился Элтон Джон.

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    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане
    Сильвестр Сталлоне едва не избил Ричарда Гира из-за ревности к принцессе Диане

    Композитор подчеркнул, что Сталлоне планировал закрутить роман с принцессой Уэльской, ради чего и приехал на праздник. Актер лично рассказал ему об этом.

     «Всех пригласили к столу, а Ричард с Сильвестром задержались. Они собирались драться друг с другом из-за Дианы. Дэвид (муж Элтона Джона, — Прим. ред.) решил разрядить обстановку и сказал: «Эй, ребята! Пора ужинать», – цитирует артиста Daily Mail.

    Раздосадованный Сталлоне поспешил покинуть светский раут. Он заявил, что если бы знал о присутствии Гира, не приходил бы.

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    актер
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