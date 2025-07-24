Син відомого телеведучого втратив руку на фронті

Крім поранення у руку, Ярослав Грубич частково втратив слух

28-річний Ярослав Грубич, син відомого телеведучого Костянтина Грубича, дістав поранення на фронті і втратив руку. Про повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Ярослава.

«Недавно вписав другий день народження/ вижив… Лівою рукою навчаєшся швидко, якщо мати бажання, але вже обіцяють, як сказали, «нову сексуальну ручку». А може я погано почув, бо слух втратив на деякий час, самі розумієте… Додатково реанімації, уколи, наркози… Так, друзі, пережив дещо страшне цього тижня, але здаватися не можна. Тримайтесь… і нас не здолати. Дякую рідним, друзям за слова підтримки», – написав чоловік та опублікував фото на лікарняному ліжку.

Грубич-старший також відреагував на поранення сина.

«Прийде час, і ви почуєте про цю історію. Поки що – лікування, реабілітація, нове життя, але з Україною і для України. Наш син Ярослав живий, хоча звикати до нового стану ще довго. Якщо можливо. Він надзвичайно мужній і цілісний. Я здивований і надзвичайно пишаюся. Тяжко усім… але з такими людьми ми нездоланні. Ви знаєте, хто винен…», – написав він.

Костянтин Грубич – відомий журналіст України, ведучий телевізійних програм «Знак якості» та «Твій день». З 2000 років працював на ТСН, був автором сценарію та автором сюжетів для програми «Смачна країна». До прикладу, «Знак якості» була незалежною телепрограмою про якість продуктів та речей. Програма існувала п'ять років (з 2007 року до грудня 2012 року) і її незмінним ведучим був саме Грубич. 2006 Костянтин Грубич отримав національну телевізійну премію України Телетріумф у номінації «Репортер».

Раніше Грубич пригадав свою зворушливу історію з життя. Телеведучий виклав пост, де він згадав про сімейну трагедію. Він розповів про загиблу доньку Ольгу.