Телеведучий Костянтин Грубич розповів, як переживає важке поранення сина

За словами журналіста, він не збирався оприлюднювати поранення сина на фронті

Син відомого телеведучого Костянтина Грубича 28-річний Ярослав втратив руку на фронті. Ведучий у соцмережах розповів, як переживає поранення сина, повідомляє «Главком».

Грубич поділився своїми переживаннями та повідомив, що намагається розібратися у своїх відчуттях. «Бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому», – каже він.

За словами журналіста, він не збирався оприлюднювати трагедію. Рішення ухвалив Ярослав, поділившися коротким дописом у соцмережах.

«Без деталей. Але з красномовним фото. Потім він сам дивувався, що все ж таки виклав пост, бо настрій у нього мінливий. Відповідно стану. А я зробив перепост (а ви не зробили б, коли інформація вже в інтернеті?). Не для хайпу, а для фіксації моменту, якому насправді вже не один день. Вчорашній вечір «палав» в інформаросторі новиною про «героя». Мені ніколи було заглиблюватися у резонанс, бо насправді біля сина чимало роботи. Він вчиться жити по-новому. Головне, він цього прагне. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу. Але все одно хвилі любові від розчулених людей ми відчули одразу», – каже він.

Як зазначив Костянтин Грубич, син не вважає себе героєм. Він просто хотів бути ефективним для свого підрозділу у тому, що вміє і знає.

«І ми вдвох, навіть вчотирьох – мама і сестра також ошелешені - не до кінця сприймаємо новий статус «героя», що виник так зненацька. Я ж за чесність, розумієте? Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совісні, хоча болю й без них вистачає по вінця», – поділився медійник.

Ярослав Грубич після поранення фото: Facebook/Костянтин Грубич

Телеведучий каже, що Ярослав дивовижно стійко сприйняв поранення: він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя. Він підтримує інших побратимів, які вижили. І невимовно страждає за загиблими.

«Тато, я втратив друзів!», – каже мій однорукий герой зі вселенським сумом у голосі. А друзів у сина завжди було небагато. У підрозділі такі люди зʼявилися швидко. І він їх встиг прийняти і полюбити! І тепер страждає, що втратив, не насолодившись дружбою. Тому у моменті «боєць після травми» наш син зразок. Це кажу вам я, людина, яка легко лякається і навіть від вигляду крові може втратити свідомість. Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві і думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але повів себе мужньо, не здався . І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати і заклякти від страху на місці? Так міркую я, не експерт у психології стресу», – розповів він.

Костянтин Грубич каже, що намагався займатися роботою та віддаватися справі повністю, не показуючи свого болю. «У вівторок, знаючи про сина, я на професіоналізмі провів ефір своєї рубрики «Знаю Споживаю» у Сніданок з 1+1, після чого ми з родиною поїхали в інше місто у лікарню. В ефірі було важливо не зірватися, бо я тонкосльозий. Неля Шовкопляс запитала перед початком: «Як Ярик?». Я сказав: «Потім». Бо зараз треба видати порцію інформації про йогурти з наповнювачем. У мене вийшло. Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно «не помітив». Я вдячний емпатійним людям за це!» – розповів журналіст.

Ведучий каже, що перебував у лікарні поруч із сином. «Позавчора поїхали додому дружина і донька. Я залишався поруч, бо для таких поранених надважливо рідна душа і рука поруч, особливо на старті нового життя. RECа повезуть лікувати далі, а я їду включатися у прямі ефіри, про які домовився ще місяць тому. Чи правильно так чинити? Щонайменше, я знаю, що син витримає дорогу, а на місці його чекатимуть не лише медики, а й рідні люди», – каже він.

За словами Грубича, у перші дні трагедії він поділився своїми горем з акторкою та телеведучою Дар'єю Малаховою.

«У період перших днів, коли нікому не варто було поплакатися про свою біду, я дійсно написав їй правду. Бо вона вміє розкладати на молекули біль інших. І отримав сьогодні такий текст, що він колись знадобиться укладачам телеенциклопедії. І правду скажу: приємно! Я почув і прочитав компліментарні коментарі не на своєму похороні, а ще у продуктивний період. Разом з тим по чесняку кажу: маю купу недоліків. І просто радію від роботи. Інколи на шкоду родині. І не зміг «захистити сина», якого не уявляв таким реальним героєм, яким він став через трагічні обставини», – розповів ведучий.

Нагадаємо, 28-річний Ярослав Грубич – оператор, режисер і син відомого телеведучого Костянтина Грубича, дістав поранення на фронті, внаслідок чого втратив руку.

Раніше Грубич пригадав свою зворушливу історію з життя. Телеведучий виклав пост, де він згадав про сімейну трагедію. Він розповів про загиблу доньку Ольгу.