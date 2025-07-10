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Ворог обстріляв з артилерії Херсон: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог обстріляв з артилерії Херсон: є поранені
фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення

Увечері 19 липня російські терористи обстріляли з артилерії Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає «Главком».

Повідомляється, що близько 22:30 російські війська вдарили з артилерії по Дніпровському району Херсона.

Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка медики діагностували мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї поранення руки, черевної та грудної клітки. Потерпілу госпіталізували.

До слова, російські війська атакували залізничний вокзал у Херсоні. 

«Росіяни вкотре обстріляли вокзал станції Херсон, пошкоджено будівлю багажного відділення, вибито вікна. На момент обстрілу в укритті вокзалу перебувало вісім людей, потерпілих серед них немає», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня російські терористи завдали авіаційного удару по Костянтинівці, що на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинуло. 

ДСНС повідомила, що через російський удар пошкоджено 21 приватний будинок та інфраструктурний об’єкт. Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла дістали рятувальники.

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Теги: Херсон обстріл поранення

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