Атака на Київ: постраждало сім районів, є жертва (фото)

О 09:10 стало відомо, що надзвичайники врятували чоловіка у Шевченківському районі столиці

Під час атаки загинула одна людина, є потерпілі, серед них – неповнолітня

У ніч на 21 липня російські окупанти здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що під час атаки загинула одна людина, є потерпілі, серед них – неповнолітня. О 09:10 стало відомо, що надзвичайники врятували чоловіка у Шевченківському районі столиці під час ліквідації наслідків комбінованого російського удару. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих жінок внаслідок обстрілу.

У місті триває пошуково-рятувальна операція фото: ДСНС України/Facebook

Песик, врятований надзвичайниками фото: ДСНС України/Facebook

Поліцейські документують черговий злочин РФ. Зокрема, правоохоронці зафіксували руйнування та падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському районах.

Пожежа у місті внаслідок ворожої атаки фото: Національна поліція України

«У Соломʼянському районі загинув чоловік. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали п’ятеро людей, віком від 36 до 55 років. Серед них – 15-річна дівчина. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку», – повідомили правоохоронці.

Також у місті, за даними правоохоронців, пошкоджено житлові будинки, дитячий садочок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспортні засоби, складські приміщення та наземна частина станції метро «Лук'янівська».

Станція метро «Лук’янівська» після чергової атаки росіян фото: Національна поліція України/Facebook

Окрім того, вибуховою хвилею було пошкоджено поліцейську автівку, екіпаж якої поспішав на виклик.

Пошкоджена поліцейська автівка фото: Національна поліція України

Поліція документує наслідки чергової атаки росіян фото: Національна поліція України/Facebook

Поліція на місці фіксації наслідків фото: Національна поліція України

У місті зафіксовані руйнування, спричинені повтряною атакою російських терористів Національна поліція України

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.