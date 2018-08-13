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    Жизнь

    Синтия Никсон обещает легализировать марихуану

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    Синтия Никсон - Синтия Никсон обещает легализировать марихуану
    Синтия Никсон

    В марте стало известно, что актриса Синтия Никсон, сыгравшая Миранду в сериале «Секс и город» решила баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка от Демократической партии США

    И хотя конкуренты скептически воспринимают ее возможное выдвижение в кандидаты, называя Синтию "неквалифицированной лесбиянкой", она уверена в своих силах и знает, что делает.

    В интервью изданию The Cut потенциальный губернатор Нью-Йорка рассказала о том, курит ли она травку, как пережить критику и чем платья лучше брючных костюмов.

    «Для меня критика в соцсетях и критика в политике — это разные вещи. Но это обычное дело. Если ты играешь в бейсбол, ты обязательно обгоришь на солнце. Мне кажется, это не так сильно мешает мне, как могло бы. Важно понимать, что это война, и в тебя будут стрелять. Просто надо помнить, почему ты выдвигаешься и как ты хочешь изменить Нью-Йорк, став губернатором. И помнить обо всех людях, ради которых ты это делаешь», - рассказала Синтия.

    Также в интервью актриса и политик заявила, что несмотря на то, что не употребляет марихуану она готова заняться ее легализацией.

    «Я не курю [марихуану]. Я пробовала дважды, когда еще училась в колледже. Оказалось, что это не для меня. Но я пообещала людям, что когда мы легализуем марихуану в Нью-Йорке, я дам ей еще один шанс», - отметила Никсон.

    Напомним, что недавно Сара Джессика Паркер встала на сторону Синтии Никсон и защитила ее от хейтеров.


    Джерело: Buro 24/7

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