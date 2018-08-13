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    Шоу-биз

    Маколей Калкин признался, почему не согласился сниматься в «Теории большого взрыва»

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    Маколей Калкин - Маколей Калкин признался, почему не согласился сниматься в «Теории большого взрыва»
    Маколей Калкин

    Маколей Калкин, наиболее известный как мальчик из «Один дома», признался, что мог сыграть одну из главных ролей в одном из самых успешных ситкомов современности – «Теории большого взрыва»

    Актер рассказал, что продюсеры сериала обращались к нему триджы, но проект был ему неинтересен. Впрочем, Маколей о своем решении, похоже, не жалеет.

    «Мне не понравилась задумка шоу, – говорит Калкин. – Есть два ботаника-астрофизика, а с ними живет симпатичная девчонка. И все! Я тогда ответил: «Спасибо, понятно». Я понимаю, что заработал бы много миллионов, если бы дал согласие. Но я бы постоянно бился головой о стену».

    Сейчас звезды «Теории» получают почти по миллиону долларов за один эпизод сериала, так что Маколей, который сам сидит практически без работы, точно смог бы обеспечить себе новую порцию славы и безбедную старость. Уже осенью «Теория большого взрыва» вернется на экраны с 12 сезоном.

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