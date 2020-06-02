  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм получила миллион за отказ петь в Spice Girls

    • Розсилка
    Виктория Бекхэм получила миллион за отказ петь в Spice Girls

    В прошлом году участницы группы провели гастрольный тур из 13 концертов

    Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказалась вновь петь в коллективе. Об этом сообщает The Sun.

    Она получила одну пятую от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы.

    Тем временем модельный бизнес Бекхэм уже не первый год не приносит прибыли. Убытки ее компании за 2019 год составили 12 миллионов фунтов.

    В прошлом году участницы группы провели гастрольный тур из 13 концертов. За этот период они заработали 4,5 миллиона фунтов.

    Ранее бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга приняли решение о постройке секретного тоннеля под землей. Он предназначен для экстренного побега пары с детьми из особняка в британском Котсуолде в случае опасности.

     Читайте также: 52-летняя Памела Андерсон попыталась надеть свой купальник из «Спасателей Малибу» (фото)
    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ