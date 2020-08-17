Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами



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Кофе со сливками и шоколадным сиропом из Starbucks содержит 80 грамм сахара — 20 кусочков

Испанский фотограф Антонио Родригес Эстрада создал фотопроект «Sin Azucar», что дословно переводится как «Без сахара». Он сфотографировал привычную еду, которая часто бывает на нашем столе, а рядом с ней положил столько кусочков сахара, сколько содержится в этих продуктах. Результаты ошеломляют — понятно, что шоколад и пепси буквально напичканы сахаром, но как показал эксперимент, сахар содержится даже в солёной еде.

«Кофе со сливками и шоколадным сиропом из Starbucks содержит 80 грамм сахара — 20 кусочков», «Два ломтика хлеба содержат 6 грамм сахара — 1,5 кусочка», «Баночка йогурта Activia 0% содержит 16 грамма сахара — 4 кусочка», «Соус карри (225 мл) содержит 36 грамм сахара — 9 кусочков», «Кетчуп Хайнц (55 мл) содержит 12 грамм сахара — 3 кусочка».

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».