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    Жизнь

    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами

    • Розсилка
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами

    Кофе со сливками и шоколадным сиропом из Starbucks содержит 80 грамм сахара — 20 кусочков

    Испанский фотограф Антонио Родригес Эстрада создал фотопроект «Sin Azucar», что дословно переводится как «Без сахара». Он сфотографировал привычную еду, которая часто бывает на нашем столе, а рядом с ней положил столько кусочков сахара, сколько содержится в этих продуктах. Результаты ошеломляют — понятно, что шоколад и пепси буквально напичканы сахаром, но как показал эксперимент, сахар содержится даже в солёной еде.

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    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами
    Испанский фотограф показал, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами

    «Кофе со сливками и шоколадным сиропом из Starbucks содержит 80 грамм сахара — 20 кусочков», «Два ломтика хлеба содержат 6 грамм сахара — 1,5 кусочка», «Баночка йогурта Activia 0% содержит 16 грамма сахара — 4 кусочка», «Соус карри (225 мл) содержит 36 грамм сахара — 9 кусочков», «Кетчуп Хайнц (55 мл) содержит 12 грамм сахара — 3 кусочка».

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

      Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку

     

    фотография еда
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