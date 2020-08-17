«За секунду до». Драматичные фото людей, которые чудом избежали трагедии



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Собрали для вас фотографии людей, которые чудом избежали смерти или опасных травм

Кажется, что две секунды или два миллиметра настолько мизерные величины, что они ничего не меняют в повседневной жизни. Однако порой даже пары мгновений достаточно, чтобы спасти человеку жизнь. Именно так случилось со счастливчиками из данной подборки.

Собрали для вас фотографии людей, которые чудом избежали смерти или опасных травм.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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