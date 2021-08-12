Скончалась звезда сериала «Великолепный век»

Актриса Сабина Тозия, известная по сериалу «Великолепный век», скончалась в 75 лет

Умерла актриса театра и кино Сабина Тозия. Об этом ее коллега по сериалу «Великолепный век» Мерьем Узерли сообщила в Instagram-сторис.

Она не уточнила причину смерти артистки, однако вспомнила, что они вместе работали над тремя проектами. «Мое сердце истекает кровью», — написала Узерли.

Она пояснила, что звезда «Великолепного века», сыгравшая роль кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун, скончалась 10 августа. Ей было 75 лет.

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