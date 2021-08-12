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    Скончалась звезда сериала «Великолепный век»

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    Актриса театра и кино Сабина Тозия - Скончалась звезда сериала «Великолепный век»
    Актриса театра и кино Сабина Тозия

    Актриса Сабина Тозия, известная по сериалу «Великолепный век», скончалась в 75 лет

    Умерла актриса театра и кино Сабина Тозия. Об этом ее коллега по сериалу «Великолепный век» Мерьем Узерли сообщила в Instagram-сторис.

    Она не уточнила причину смерти артистки, однако вспомнила, что они вместе работали над тремя проектами. «Мое сердце истекает кровью», — написала Узерли.

    Она пояснила, что звезда «Великолепного века», сыгравшая роль кормилицы султана Сулеймана и смотрительницы его гарема Афифе-хатун, скончалась 10 августа. Ей было 75 лет.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости Сериал шоу-бизнес умер
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    Скончалась звезда сериала «Великолепный век»