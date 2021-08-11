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    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли

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    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли

    Джоли подала документы на развод с Питтом в сентябре 2016 года

    Актер Брэд Питт раскрыл подробности сексуальной жизни с бывшей женой Анджелиной Джоли. Издание Mirror опубликовало отрывки из старого интервью артиста.

    Питт рассказал, что его любимым местом для секса был каменный грот, расположенный рядом с бассейном в их семейном доме. Он заявил, что это «просто отличное» место для уединения.

    В том же интервью он признался, что одно время увлекался наркотиками, в том числе марихуаной. Тогда он только начинал свою карьеру в Голливуде. «Мне нравилось употребить немного марихуаны, благодаря этому я чувствовал себя защищенным. Потом мне стало скучно», — поделился Питт.

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    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли

    Отмечается, что в итоге актер все же отказался от этой привычки, так как столкнулся с карьерными проблемами. Он пояснил, что из-за марихуаны начал превращаться в «чертов пончик».

    Джоли подала документы на развод с Питтом в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами мужа. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли