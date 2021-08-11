Брэд Питт раскрыл пикантные подробности жизни с Анджелиной Джоли

Джоли подала документы на развод с Питтом в сентябре 2016 года

Актер Брэд Питт раскрыл подробности сексуальной жизни с бывшей женой Анджелиной Джоли. Издание Mirror опубликовало отрывки из старого интервью артиста.

Питт рассказал, что его любимым местом для секса был каменный грот, расположенный рядом с бассейном в их семейном доме. Он заявил, что это «просто отличное» место для уединения.

В том же интервью он признался, что одно время увлекался наркотиками, в том числе марихуаной. Тогда он только начинал свою карьеру в Голливуде. «Мне нравилось употребить немного марихуаны, благодаря этому я чувствовал себя защищенным. Потом мне стало скучно», — поделился Питт.

Отмечается, что в итоге актер все же отказался от этой привычки, так как столкнулся с карьерными проблемами. Он пояснил, что из-за марихуаны начал превращаться в «чертов пончик».

Джоли подала документы на развод с Питтом в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами мужа. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась.

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