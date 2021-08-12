  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Жена Павлика показала, как выглядит ее фигура спустя два месяца после родов (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    27-летняя жена Виктора Павлика Катя Репяхова - Жена Павлика показала, как выглядит ее фигура спустя два месяца после родов (фото)
    27-летняя жена Виктора Павлика Катя Репяхова
    instagram.com/repyahovakate

    Женщина занимается спортом на отдыхе в Трускавце

    27-летняя жена Виктора Павлика с мамой и почти двухмесячным сыном проводит отпуск в Трускавце. На курорте Катя Репяхова не только отдыхает, но и работает над собой. Блогерша показала, как занимается спортом.

    Пока народный артист гастролирует по стране, его жена, сын и теща наслаждаются живописной природой Львовщины. Они не рискнули и не полетели с сыном за границу, а выбрали взамен санаторий в Трускавце.

    Несколько недель назад Катя Репяхова приобрела спортивный комплект, кроссовки и пообещала 84-тысячной аудитории заниматься спортом. В столице она не имела времени на тренажерный зал, поэтому устроила утреннюю пробежку в Трускавце.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Жена Павлика показала, как выглядит ее фигура спустя два месяца после родов (фото)
    Жена Павлика показала, как выглядит ее фигура спустя два месяца после родов (фото)

    «Я держу слово. Пью водичку и вперед», – поделилась жена Виктора Павлика.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

    Читайте также: Когда завел питомца и вскоре лишился личного пространства. Подборка курьезных фото
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жена Павлика показала, как выглядит ее фигура спустя два месяца после родов (фото)