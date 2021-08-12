Жена Павлика показала, как выглядит ее фигура спустя два месяца после родов (фото)

Женщина занимается спортом на отдыхе в Трускавце

27-летняя жена Виктора Павлика с мамой и почти двухмесячным сыном проводит отпуск в Трускавце. На курорте Катя Репяхова не только отдыхает, но и работает над собой. Блогерша показала, как занимается спортом.

Пока народный артист гастролирует по стране, его жена, сын и теща наслаждаются живописной природой Львовщины. Они не рискнули и не полетели с сыном за границу, а выбрали взамен санаторий в Трускавце.

Несколько недель назад Катя Репяхова приобрела спортивный комплект, кроссовки и пообещала 84-тысячной аудитории заниматься спортом. В столице она не имела времени на тренажерный зал, поэтому устроила утреннюю пробежку в Трускавце.

«Я держу слово. Пью водичку и вперед», – поделилась жена Виктора Павлика.

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Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.