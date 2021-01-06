  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Знаменитый рэпер попал в реанимацию с аневризмой головного мозга

    • Розсилка
    Американский рэпер и продюсер Доктор Дре - Знаменитый рэпер попал в реанимацию с аневризмой головного мозга
    Американский рэпер и продюсер Доктор Дре

    Музыкант также участвует в тяжелом бракоразводном процессе

    Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию. Об этом сообщает TMZ.

    55-летнего музыканта госпитализировали в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Тем не менее, источники издания утверждают, что врачи пока не могут понять, что вызвало кровотечение.

    Доктор Дре участвует в тяжелом бракоразводном процессе. Его бывшая жена Николь требует от рэпера два миллиона долларов в месяц и 5 миллионов долларов на оплату услуг адвоката. Дре утверждает, что и так оплачивает все ее расходы, а гонорары адвокату считает возмутительными, поскольку юристы работали над этим делом всего несколько месяцев.

    Пара находилась в браке 24 года. В браке у пары родились два ребенка, которые уже достигли совершеннолетия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «Мисс мира» скончалась в больнице после того, как ее переехал автобус

    Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

     Читайте также: В cеть слили откровенные фото скандальной фаворитки короля Таиланда
    Теги: знаменитости здоровье шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies