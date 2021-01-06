Знаменитый рэпер попал в реанимацию с аневризмой головного мозга

Музыкант также участвует в тяжелом бракоразводном процессе

Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию. Об этом сообщает TMZ.

55-летнего музыканта госпитализировали в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Сейчас врачи оценивают состояние пациента как стабильное. Тем не менее, источники издания утверждают, что врачи пока не могут понять, что вызвало кровотечение.

Доктор Дре участвует в тяжелом бракоразводном процессе. Его бывшая жена Николь требует от рэпера два миллиона долларов в месяц и 5 миллионов долларов на оплату услуг адвоката. Дре утверждает, что и так оплачивает все ее расходы, а гонорары адвокату считает возмутительными, поскольку юристы работали над этим делом всего несколько месяцев.

Пара находилась в браке 24 года. В браке у пары родились два ребенка, которые уже достигли совершеннолетия.

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Родственники отмечают, что у Нормы, несмотря на почтенный возраст, было много планов и увлечений. Она помогала бездомным животным и планировала поездку в Уругвай, ожидая, когда перестанет свирепствовать коронавирус. Близкие считают, что в аварии виноват 28-летний водитель автобуса. Сейчас парень находится под арестом.

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