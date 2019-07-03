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    Жизнь

    Слава Каминская официально развелась с мужем

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    <div class="sel_item">Слава Каминская&nbsp;</div> <div class="sel_item">instagram.com/babaslavka/</div> - Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская 
    instagram.com/babaslavka/

    Популярная артистка снова свободна

    1 июля брак певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского официально разорвали в Подольском суде Киева.

    Заседание было закрытым, а решение суда появилось на сайте только 2 июля.

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    Напомним, известие о разводе Каминских всколыхнула сеть месяц назад. Слава до сих пор не комментировала эту досадную новость.

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    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    Слава Каминская официально развелась с мужем
    instagram.com/babaslavka/

    Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским

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    певица Слава Каминская
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