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    Жизнь

    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака

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    <p></p> <p>instagram.com/babaslavka</p> - Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака

    instagram.com/babaslavka

    Фанаты еще питают надежду, что это фейк

    Слухи о проблемах в браке Славы и Эдгара Каминских оказались правдой. Пара все-таки разводится после пяти лет официального брака.

    На сайте Судебная власть Украины была найдена запись о расторжении брака, в которой фигурирует истец Эдгар Каминский и ответчица Слава Каминская. Заседание назначено на 12 июня.

    В Instagram певицы последнее фото с мужем сделано еще на Пасху

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    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
    Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака

    Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским

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    Фото: court.gov.ua

    В комментариях фанаты Славы просят сказать, что информация о разводе - это фейк, потому что они с Эдгаром - идеальная пара

    В декабре 2014-го Слава с Эдгаром стали родителями впервые. У них родился сын Леонард. А уже через год у супругов родилась дочь Лаура.

    певица Слава Каминская
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