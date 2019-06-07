Слава Каминская разводится с мужем после пяти лет брака
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Фанаты еще питают надежду, что это фейк
Слухи о проблемах в браке Славы и Эдгара Каминских оказались правдой. Пара все-таки разводится после пяти лет официального брака.
На сайте Судебная власть Украины была найдена запись о расторжении брака, в которой фигурирует истец Эдгар Каминский и ответчица Слава Каминская. Заседание назначено на 12 июня.
В Instagram певицы последнее фото с мужем сделано еще на Пасху
Как известно, Слава и Эдгар поженились в июле 2014-го. Перед тем, в сентябре 2013-го певица разорвала свой первый брак.Слава неоднократно рассказывала, что именно она сделала первый шаг в отношениях с пластическим хирургом Эдгаром Каминским
В комментариях фанаты Славы просят сказать, что информация о разводе - это фейк, потому что они с Эдгаром - идеальная пара
В декабре 2014-го Слава с Эдгаром стали родителями впервые. У них родился сын Леонард. А уже через год у супругов родилась дочь Лаура.