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    Шоу-биз

    Итальянский режиссер пришел на Венецианский кинофестиваль в футболке «Вайнштейн невиновен»

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    Итальянский режиссер пришел на Венецианский кинофестиваль в футболке «Вайнштейн невиновен»

    Венецианский кинофестиваль радует не только громкими премьерами ожидаемых голливудских фильмов, вроде «Человек на Луне» или «Суспирия», то новыми громкими скандалами

    На днях итальянский режиссер Лучиано Гараньяни, в чьем послужном списке нет ни одной хоть сколько-нибудь известной картины, появился на красной ковровой дорожке в футболке с надписью «Вайнштейн невиновен». 

    Гараньяни хорошо известен своими провокационными выходками и заявлениями, поэтому неудивительно, что он решил привлечь к себе внимания подобным образом. Глава Венецианского кинофестиваля Альберто Барбара прокомментировала выходку режиссера, назвав ее «глупой», а вот сам Гараньяни комментировать наряд с изображением продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных домогательствах, не стал. 

    Джерело: Киноафиша

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