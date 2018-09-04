В честь 25-летия «Секретных материалов» Малдер и Скалли стали Барби и Кеном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компания Mattel порадовала поклонников культового сериала

Совсем скоро «Секретные материалы», дебютировавшие 10 сентября 1993 года, отметят важную дату – 25-летний юбилей, и в честь «дня рождения» X-Files компания Mattel выпустила Барби и Кена с внешностью агентов Скалли.

Куклы одеты в соответствующие темные костюмы а-ля 90-е и снабжены значками и удостоверениями личности сотрудников ФБР. Представители Mattel отметили, что для создания кукол специалисты компании тщательно изучили реальные костюмы, которые Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон носили на съемочной площадке.

-25_11

Продаются кукольные Малдер и Скалли по цене приблизительно в 40 долларов на сайте Mattel, на Amazon и в официальных представительствах Mattel по миру.