Смерть во время секса в командировке признали несчастным случаем на работе



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Судьи отметили, что обстоятельства, при которых сотрудник погиб во время командировки, не имеют значение

Парижский суд признал французского гражданина, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая. Семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.

Трагический инцидент произошел во время поездки по Луаре. Строительная компания TSO направила туда инспектора техники безопасности с рабочей задачей. Однако мужчина не вернулся домой.

Как выяснилось, вечером сотрудник увлекся любовными утехами. Во время секса у него случился инфаркт. Врачам не удалось спасти мужчину.

Смерть француза при половом акте признали «несчастным случаем на производстве». Судьи отметили, что обстоятельства, при которых сотрудник погиб во время командировки, не имеют значение. Это может быть, как авария на рабочем месте, так и происшествие в отеле.