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    Жизнь

    Снежана Бабкина призналась, что увидела своего будущего ребенка во сне

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    Снежана Бабкина - Снежана Бабкина призналась, что увидела своего будущего ребенка во сне
    Снежана Бабкина
    instagram.com/snezhana_babkina

    Супруга популярного украинского артиста Сергея Бабкина поделилась подробностями третьей беременности

    Сегодня стало официально известно, что украинский артист Сергей Бабкин и его супруга Снежана в третий раз станут родителями

    В интервью украинскому глянцу Viva! звездная пара призналась, что долгое время скрывали беременность даже от детей.

    «Мы долго никому не говорили – ни родителям, ни детям. Дети узнали первые. Мы сказали им за ужином, что летом появится братик или сестричка. Артур обрадовался, но он очень немногословен. А Веселина с того момента стала ежедневно задавать вопросы: где малыш будет спать, как его будут звать, что он будет есть. Когда эту новость узнала моя мама, то купила Веселине книжку с картинками «9 месяцев в животе». Дочка уже несколько раз прочитала ее. Ходит теперь, спрашивает, сколько недель, и сверяет с картинками в книжке. Дети очень рады, они давно хотели маленького в семью. Недавно у нас появилось двое котов, но Артуру и Веселине этого мало, и они все равно просили братика или сестричку», - отметил Сергей Бабкин.

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    Голубоглазое трио #безфильтров Идилия

    Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)


    Кроме это Снежана Бабкина призналась, что четыре года назад, когда пара планировала «делать» третьего ребенка, ей приснился вещий сон.

    «Я плаваю в прозрачной воде. Берега не видно, а подо мной, я понимаю, огромная глубина. Плаваю и вижу, что со дна начинает кто-то подниматься. Я пугаюсь, думаю, что это скат или кит, может, какое-то морское существо. И тут выныривает светленький, как ангел, мальчик. Он как альбинос: и волосы белые, и глаза голубые. Я спрашиваю его: «Ты ангел?», он отвечает: «Нет, я твой». Утром после таких снов у меня всегда есть ощущение – вещийон или нет. Я проснулась и говорю: «Сережа, мне приснился вещиййсон, у нас будет мальчик. Когда –  не знаю», - призналась Снежана.

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