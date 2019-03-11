Сын Синди Кроуфорд может сесть в тюрьму



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Кайя и Пресли Гербер

Пока Кайя Гербер участвует в одном модном показе за другим, у её брата Пресли ожидаются серьёзные проблемы

В декабре прошлого года полиция арестовала сына Синди Кроуфорд за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. Тогда, по сообщениям инсайдеров, Пресли был освобожден под залог, однако уже скоро пройдёт судебное слушание, которое грозит ему потерей водительских прав или шестью месяцами тюремного заключения.

30 декабря Пресли Гербер был доставлен в полицейский участок в Беверли-Хиллз. Согласно сообщениям портала TMZ, его задержали за превышение скорости, но, помимо этого, 19-летний манекенщик сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пресли освободили через несколько часов под подписку о невыезде. Инсайдеры также поделились информацией, что родители Гербера внесли за него залог в 15 тыс. долларов. По законам Калифорнии, сразу два проступка грозят манекенщику не только лишением прав на год и штрафом в 1 тыс. долларов, но и тюремным заключением.

Сам Пресли не комментирует ситуацию, однако представитель звезды заявил следующее: «У него нет судимости, и его никогда не арестовывали. Пресли Гербер относится к этому делу очень серьёзно и предпринимает все необходимые шаги». Слушание по делу состоится 13 марта, после чего станет известно, какое наказание понесёт Гербер за свои проступки.

Джерело: popcornnews