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    Шоу-биз

    Пэрис Джексон впервые прокомментировала скандальный фильм о своем отце Майкле Джексоне

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    Пэрис Джексон - Пэрис Джексон впервые прокомментировала скандальный фильм о своем отце Майкле Джексоне
    Пэрис Джексон
    Relrus.ru

    Дочь легендарного артиста весьма аккуратна в высказываниях

    Дочь Майкла Джексона Пэрис нарушила молчание по поводу документального фильма «Покидая Неверленд», в котором рассказывается о неравнодушном отношении ее отца к маленьким мальчикам.

    Ранее во многих СМИ сообщалось, что Пэрис не смотрела документальную историю о 36-летнем Уэйде Робсоне и 40-летнем Джеймсе Сэйфчаке, обвинивших Майкла Джексона в том, что в их детстве на протяжении нескольких лет он их растлевал. Якобы дочь поп-короля верит в его невиновность и не собирается идти на поводу у обманщиков.

    «На самом деле, я еще не делала никаких официальных заявлений, особенно зная, как это может повлиять на мою работу»,- написала Пэрис в Twitter. Она также отметила, что пресса относится к ее жизни «намного серьезнее», чем она сама, и попросила всех сохранять спокойствие.

    Джерело: Hello!

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