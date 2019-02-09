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    Жизнь

    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание

    • Розсилка
    Амаль и Джордж Клуни - Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Амаль и Джордж Клуни

    Супруги, похоже, разводиться не собираются

    В конце января в СМИ появилась информация, что от Джорджа Клуни ушла жена: как сообщали журналисты, Амаль переехала на Сардинию вместе с детьми после ссоры с мужем. А позже инсайдеры заявили, что Джордж не виделся с детьми уже полгода!

    Но, кажется, это либо неправда, либо супруги решили наладить отношения: сегодня папарацци сфотографировали пару на свидании в Калифорнии! На снимках видно, как Амаль садится в такси у отеля, в котором остановился Джордж. Есть надежда, что у супругов наладятся отношения. 

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    Фото: Daily Mail

    Напомним, Амаль и Джордж поженились в 2014 году, а летом 2017-го Амаль родила возлюбленному двойняшек Эллу и Александра.

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    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание
    Снова вместе: Джордж и Амаль Клуни сходили на свидание

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