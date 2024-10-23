Українка стала режисеркою нового кліпу Леді Гаги

Премʼєра кліпу на трек Disease запланована на 25 жовтня

Українська режисерка і кліпмейкерка зі світоми ім’ям Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на новий сингл Disease. Про це повідомляється на фан-акаунті поп-зірки.

Хореографинею-постановницею, яка працювала разом з Таню Муіньо над кліпом, є Перріс Гоебел. Раніше вона працювала над кліпом Джастіна Бібера на трек Sorry та виступом Ріанни на Super Bowl у 2023 році.

Зазначимо, що Муіньо вже працювала над кліпами для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia, Ленні Кравіца, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлза, Дуа Ліпи, Сема Сміта та інших. Ролик для гурту Foals вона зняла в Києві. Її роботи двічі номінували на MTV Music Video Awards.

Нагадаємо, що Таню Муіньо готувала й постановку до пісні Teresa & Maria, яку виконали українки Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024 у шведському місті Мальме.