Комбриг «Хартії» назвав жорсткі обмеження, які варто запровадити для ухилянтів

Полковник зізнався, що не спілкується з тими друзями чи знайомими, які виїхали за кордон

«От всі хто виїхав за кордон, не хочуть повертатися – статус не громадядин»

Чоловікам, які відмовляються йти у ЗСУ і захищати свою країну на фронті, треба заборонити на пʼять років брати участь у голосуванні на виборах. Про це командир бригади 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський сказав в інтерв'ю «Українській правді».

На його думку, якщо громадянин відмовляється служити і захищати країну та покидає військову частину, а інший готовий відкупатися, аби взагалі не бути в армії, то у такому випадку такі громадяни не повинні голосувати на виборах в Україні.

«Тому дуже багато воїнів, які зараз знаходяться в окопах і працюють за це – вони воюють за цю державу. Є люди, яким дають повістку – вони не ховаються, не намагаються щось вирішити. Ні, вони просто приходять (у військо, - ред.). І це дійсно круті люди. Це справжні патріоти», – наголосив Оболєнський.

Співрозмовник зазначив, що негативно ставиться до ініціатив, які передбачають отримання чоловіками тимчасової відстрочки від армії після виплати певної суми грошей.

«Тому що так історично склалося. Гаразд, а ті хто потрапив раніше в армію? Це на нас не поширюється? Так само ми можемо зі своєї зарплати віддавати гроші і йти?» – сказав Оболєнський.

Водночас військовий розуміє, що є «економічний фронт» – ті люди, які працюють на підприємствах та допомагають: «Я розумію, що все це гроші і це все наша економіка. Кожен боєприпас, який у нас є – це гроші. Як зробити так, щоб цих грошей було більше, щоб ми могли бути більш ефективними?»

За словами Оболєнського, він у цьому питанні більш «схиляється до тих», хто зараз за кордоном, хто не хоче повертатися, і «сидять там на соцпакетах».

«Я за чоловіків неприємно вражений, це дуже неприємно. От всі хто виїхав туди за кордон, не хочуть повертатися – статус не громадядин», – наголосив комбриг.

Полковник зізнався, що не спілкується з тими друзями чи знайомими, які виїхали за кордон. Він каже, що не зможе їх пробачити.

Як відомо, якщо військовозобов'язаний громадянин проігнорує повістку, то йому загрожуватиме штраф у розмірі від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн. Однак, якщо штраф не буде сплачено добровільно, то може початись примусове стягнення майна державою.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

Крім цього, у Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.