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Під час воєнного стану в Україні викрили понад 600 груп, які переправляли чоловіків за кордон

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Під час воєнного стану в Україні викрили понад 600 груп, які переправляли чоловіків за кордон
Ухилянти дедалі частіше незаконно перетинають кордон
фото з відкритих джерел

Чоловіки призовного віку дедалі частіше прагнуть покинути Україну

За час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«За час дії воєнного стану понад 600 злочинних організованих груп були викриті нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами», – сказав Демченко.

За словами речника, прикордонники постійно виявляють такі організовані групи та моніторять ситуацію на українському кордоні, щоб запобігти незаконному перетину та виїзду чоловіків мобілізаційного віку.

Демченко додав, що спроби незаконного перетину кордону виявляються щодня.

«Але якщо порівняти останні півтора місяця, то кількість охочих незаконно перетнути кордон значно зменшилася. Це особливо ми відчули у серпні, цього місяця ми не спостерігаємо збільшення спроб незаконно перетнути кордон. Але такі спроби продовжуються, хоч їх і менше», – сказав речник ДПСУ.

Демченко заявив, що наразі найбільша кількість незаконних маршрутів прокладено через «зелені коридори» до Румунії та Молдови. Він також казав, що ухилянти, які перетинають кордон, дедалі частіше знаходять різноманітні варіанти, щоб потрапити в іншу державу, наприклад, підробляють документи, переховуються, перетинають державний кордон у місцях, де практично немає спостереження і пунктів пропуску.

Нагадаємо, у Тернополі затримано чоловіків, які переправляли ухилянтів за кордон. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, автівки, чорну бухгалтерію. 

Раніше стало відомо, що теща і зять спробували виїхати з України, прикидаючись молодятами. 56-річна жінка і 39-річний чоловік стверджували, що їдуть до Німеччини на лікування.

Нагадаємо, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області. 

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Теги: ухилянти Андрій Демченко кордон чоловік документи прикордонники

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