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З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі
У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя
фото з відкритих джерел

МОН оприлюднило інструкцію, як батьки можуть перевести дитину в школу за місцем проживання

Учні, які стали переселенцями внаслідок російської агресії, з 1 вересня 2025 року навчатимуться очно у школах за місцем свого фактичного перебування. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Такі зміни передбачає політика програми «Школа офлайн». Однак, зазначається, що навчання за місцем фактичного перебування буде лише там, де це дозволяють безпекові умови.

У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя.

МОН також оприлюднило інструкцію, як батьки можуть перевести дитину в школу за місцем проживання.

З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі фото 1
З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі фото 2
З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі фото 3

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року в Україні запроваджується програма «Школа офлайн», яка діятиме на період воєнного стану. Про це рішення уряду повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зауважив, що ця програма є інклюзивною та гнучкою. Вона враховує запити дітей-переселенців; тих, які виїхали за кордон та тих, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Як відомо, із 2027 року старша школа в Україні докорінно зміниться. Учні зможуть самостійно обирати предмети та профілі навчання залежно від інтересів. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, девʼятикласники самостійно будуть обирати, як вони хочуть навчатися у старшій школі. Лісовий зазначив, що це було закладено у філософію всієї реформи, і це те, чого хочуть самі діти.

До слова, що половина учнів 10-11 класів користується послугами репетиторів, йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології, яке було презентоване 23 вересня 2024 року на освітньому форумі

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Теги: МОН кордон батьки навчання політика школа переселенці міністр

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