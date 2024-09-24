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Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
Співачка наразі проживає у США
фото: Instagram / alina_grosu

Співачка заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку

Аліна Гросу не перебуває на жодних посадах у системі органів дипломатичної служби України. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в Facebook.

«Чесно, є чим зайнятися зараз в Нью-Йорку крім спростування нісенітниць. Але оскільки розлетілося всюди, то ось: з огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій», – йдеться у повідомленні.

Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію фото 1
фото: Facebook / Heorhii Tykhyi

Тихий додав, що їм «не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу «отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку».

Нагадаємо, Співачка Аліна Гросу, яка наразі проживає у США, стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. Про це вона повідомила в instagram. Деякі користувачі соцмереж зраділи за артистку та активно пишуть про це у неї в коментарях. Однак частина користувачів були незадоволенні такою новиною та засудили Гросу у мережі.

До слова, Аліна Гросу потрапила у скандал через пісню «Белые розы» російського співака Юрія Шатунова. Артистка нібито заспівала цей трек у США на приватній вечірці з нагоди дня народження українця. Принаймні, саме так стверджує Telegram-канал Slay Music, який і поділився роликом із заходу. На відео Аліна Гросу в чорному комбінезоні стоїть на сцені та співає російською.

Також Гросу показала своїм фанатам помешкання, яке винаймає у Лос-Анджелесі.

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Теги: Нью-Йорк скандал Facebook Telegram співачка відео Аліна Гросу

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