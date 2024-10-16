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Німеччина не пускає всіх підряд: що чекає українців на кордоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина не пускає всіх підряд: що чекає українців на кордоні
Німеччина посилює перевірки на кордоні
фото із відкритих джерел

Українцям, які виїхали за кордон і мають намір потрапити до Німеччини, варто готуватися до можливих затримок під час перетину кордону.

Українці, які планують подорож до Німеччини, стикаються з посиленими прикордонними перевірками, які були впроваджені з вересня цього року. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що ці додаткові заходи контролю будуть тривалими.

Шольц сказав, що влада продовжуватиме їх впроваджувати стільки, скільки буде потрібно для забезпечення безпеки країни та зменшення кількості нелегальних в’їздів. За його словами, хоча перевірки можуть викликати незручності та роздратування у мандрівників, вони є необхідними для вирішення поточних проблем з міграцією. Про це пише dpa.

Перевірки стали частиною заходів для боротьби з нелегальним перетином кордону. З моменту їх впровадження було відмовлено у в’їзді більше ніж 30 тис. осіб.

Це означає, що українцям, які виїхали за кордон і мають намір потрапити до Німеччини, варто готуватися до можливих затримок під час перетину кордону. Дорога може зайняти більше часу через тривалі перевірки документів.

Також існує ймовірність, що в деяких випадках людину можуть взагалі не впустити в країну, якщо її документи або статус не відповідають вимогам. Влада Німеччини ввела ці заходи для більш ефективного контролю над ситуацією з нелегальною міграцією та для збереження стабільності в країні.

Нагадаємо, Німеччина запроваджує контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ ФРН. Тимчасовий внутрішній (у Шенгенському просторі) прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах Німеччини діє з 16 вересня 2024 року для посилення внутрішньої безпеки та зменшення нелегальної міграції.

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Теги: влада кордон документи українці подорож туризм Олаф Шольц Німеччина

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