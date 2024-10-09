Боснія та Герцеговина має запровадити візи для росіян. ЄС поставив ультиматум

Боснії і Герцеговині надали статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2022 року

Запровадження віз стане ще однією умовою отримання країнами Західних Балкан €6 млрд

Боснії та Герцеговині необхідно запровадити візовий режим з Росією, Туреччиною, Китаєм та низкою інших країн, щоб відповідати політиці Європейського Союзу (ЄС) в цьому питанні. Про це заявив директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт Ян Копман, повідомляє Nezavisne novine.

За його словами, запровадження віз для громадян зазначених держав стане ще однією умовою отримання країнами Західних Балкан €6 млрд, які Єврокомісія пообіцяла надати їм у рамках Плану розвитку.

Копман нагадав, що раніше під час переговорів про реформи країни регіону висловили готовність більше працювати над питаннями безпеки, міграції, контролю та перетину кордонів.

«Країни зобов'язалися запровадити додаткові заходи безпеки та краще контролювати потік людей з країн, громадянам яких не потрібна віза для в'їзду», – зазначив Копман.

Як зазначається у виданні Nezavisne novine, це не нова вимога, проте в контексті отримання грошей на розвиток від ЄС вона прозвучала вперше. До цього Брюссель закликав Боснію та Герцеговину запровадити візовий режим для громадян Росії на початку 2023 року. Тоді це пов'язувалося з тим, що республіка є кандидатом на вступ до ЄС і має запровадити відповідні стандарти безпекової політики.

Раніше, коли ЄС скасував візи для Боснії та Герцеговини, країна зобов'язалася гармонізувати свою візову політику з політикою Шенгенської зони.

Як відомо, цього року лідери ЄС також погодилися розпочати переговори з Боснією та Герцеговиною, прагнучи наблизити розділену країну до Європи та протистояти зростанню впливу Росії. Ще п'ять країн на Західних Балканах перебувають у різних стадіях процесу вступу.

Боснії і Герцеговині надали статус кандидата на вступ до ЄС у грудні 2022 року.

До слова, збірна Боснії і Герцеговини назвала склад на матч зі збірною України у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Варто зазначити, що відразу четверо гравців з цього переліку грають в чемпіонаті Росії.