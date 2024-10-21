Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
Дмитра Ромаєва підозрюють у махінаціях із грошима
фото: «ФК Відкриття»

Банкір Дмитро Ромаєв звинувачується у розкраданні великої суми грошей, але зараз живе у Монако із паспортом громадянина Кіпру 

Заочно заарештований Міщанським судом Москви колишній голова правління банку «ФК Відкриття» Дмитро Ромаєв звинувачується у розкраданні близько 3 млрд. рублів ($31,1 млн). Про це пишуть росЗМІ. 

Як стверджує слідство, Ромаєв прокредитував таку суму підконтрольну йому кіпрську фірму Benirlia Holdings Limited. Гроші компанія не повернула і зараз перебуває у стадії ліквідації. Сам Ромаєв перебрався за кордон, і тепер МВС Росії спробує організувати його міжнародний розшук через Інтерпол.

Зазначається, що слідчий департамент МВС вже понад шість років розслідує кримінальні справи про масштабні махінації колишнього топ-менеджменту банку «Відкриття». Загалом, за даними правоохоронців, із кредитної установи у цих справах виведено сотні мільярдів. Періодично в окреме провадження виділяються нові епізоди, як і сталося з 53-річним Ромаєвим, якого днями заочно заарештував Міщанський суд Москви. Зараз Дмитро Ромаєв, який має, окрім російського, ще й кіпрське громадянство, живе у Монако.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну законом заборонено усувати російських власників або бенефіціарів із компаній. Однак, попри обмеження, 621 компанія зуміла позбутися російського впливу та продовжує працювати в Україні, виграючи мільйонні державні тендери. Зазначається, що Міністерство юстиції провело перевірки та у восьми із 10 випадків підтвердило незаконність реєстраційних дій. Однак ці зміни не були скасовані, і компанії з «очищеною» репутацією залишаються активними на українському ринку.

Читайте також:

Теги: росія росіяни Монако розшук громадянство кордон слідство Міністерство юстиції Інтерпол гроші кредит обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українцям важливо не здаватися у боротьбі за перемогу
Чому близький мир може обернутися новими викликами для України?
9 жовтня, 09:01
Трамп переконує, що Гарріс веде США до ядерної катастрофи, бо має намір продовжувати підтримку України, а це змусить Путіна нанести ракетно-ядерний удар
Ядерні погрози Кремля. Путін підіграє Трампу?
27 вересня, 20:30
За даними слідства, службовець одержав від фізичної особи-підприємця 2040 євро хабаря
ДБР викрило посадовця Мін’юсту, який за хабарі змушував працювати в'язнів
23 вересня, 13:43
Операцію зі знищення загарбників здійснили українські підпільники
У Мелітополі партизани знищили машину з окупантами: деталі від ГУР
1 жовтня, 19:15
Депутат вважає Росію «мудрою та розвиненою» країною
Депутат Європарламенту приїхав до Москви «вибачатися за русофобію»
14 жовтня, 18:13
Генерал-майор Володимир Селівьорстов у 2022 році командував операцією із захоплення Києва з північно-західного напрямку
«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу
17 жовтня, 17:55
З 7 жовтня, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ»
В Україні зменшено строк термінового оформлення паспорта
15 жовтня, 15:16
Павлущик: Присудження виплати за викриття корупції – не короткий процес, але він мотивує громадян повідомляти про неї
Як здати корупціонера і отримати гроші? Інструкція від НАЗК
16 жовтня, 17:33
ЗСУ за добу знищили 48 дронів противника
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 08:11

Соціум

Смерть десятків немовлят від рук банди лікарів: у Туреччині розгорівся великий скандал
Смерть десятків немовлят від рук банди лікарів: у Туреччині розгорівся великий скандал
Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії
У РФ ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрильї (фото, відео)
У РФ ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрильї (фото, відео)
У Х'юстоні гелікоптер врізався в радіовежу: четверо загиблих, серед них – дитина
У Х'юстоні гелікоптер врізався в радіовежу: четверо загиблих, серед них – дитина
Засуджений на 15 років ексмер Владивостока поїде на війну в Україну
Засуджений на 15 років ексмер Владивостока поїде на війну в Україну
Куба поринула у темряву: мільйони людей третю добу залишаються без електрики
Куба поринула у темряву: мільйони людей третю добу залишаються без електрики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
92K
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
31K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
16K
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Новини

У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
Тривога в Києві тривала близько п'яти годин
Сьогодні, 05:38
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua