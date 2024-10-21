Колишній глава правління банку видав собі кредит і втік із Росії

Банкір Дмитро Ромаєв звинувачується у розкраданні великої суми грошей, але зараз живе у Монако із паспортом громадянина Кіпру

Заочно заарештований Міщанським судом Москви колишній голова правління банку «ФК Відкриття» Дмитро Ромаєв звинувачується у розкраданні близько 3 млрд. рублів ($31,1 млн). Про це пишуть росЗМІ.

Як стверджує слідство, Ромаєв прокредитував таку суму підконтрольну йому кіпрську фірму Benirlia Holdings Limited. Гроші компанія не повернула і зараз перебуває у стадії ліквідації. Сам Ромаєв перебрався за кордон, і тепер МВС Росії спробує організувати його міжнародний розшук через Інтерпол.

Зазначається, що слідчий департамент МВС вже понад шість років розслідує кримінальні справи про масштабні махінації колишнього топ-менеджменту банку «Відкриття». Загалом, за даними правоохоронців, із кредитної установи у цих справах виведено сотні мільярдів. Періодично в окреме провадження виділяються нові епізоди, як і сталося з 53-річним Ромаєвим, якого днями заочно заарештував Міщанський суд Москви. Зараз Дмитро Ромаєв, який має, окрім російського, ще й кіпрське громадянство, живе у Монако.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну законом заборонено усувати російських власників або бенефіціарів із компаній. Однак, попри обмеження, 621 компанія зуміла позбутися російського впливу та продовжує працювати в Україні, виграючи мільйонні державні тендери. Зазначається, що Міністерство юстиції провело перевірки та у восьми із 10 випадків підтвердило незаконність реєстраційних дій. Однак ці зміни не були скасовані, і компанії з «очищеною» репутацією залишаються активними на українському ринку.