  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Олег Скрипка о досадном приключении: была выпивка, а еды не было

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Скрипки есть традиция: Новый год встречает с коллегами - Олег Скрипка о досадном приключении: была выпивка, а еды не было
    У Скрипки есть традиция: Новый год встречает с коллегами
    фото из открытых источников

    Лидер группы ВВ рассказал, как с коллегами в лифте встретил Новый год

    Известный музыкант, лидер группы «ВВ» Олег Скрипка признается, что очень часто Новый год доводится встречать на сцене. Но даже, если выступлений в новогоднюю ночь не предвидится, у музыканта есть особая традиция – проводить праздник вместе с командой.

    «Помню, в год, когда мы только создали нашу группу, поехали коллективом праздновать. А когда поднимались в лифте к нашему гитаристу, застряли там. В 00:00 все праздновали, а мы томились в крошечном помещении. У нас была выпивка, но еды не было! Около 00:15 люди начали выходить на улицу и заметили, что мы застряли. Хотя освободить нас не удалось, они приоткрыли дверь и принесли нам еды», – поделился Олег Скрипка на съемках шоу «Новорічна МАСКА» (канал «Украина»).

    Ранее мы сообщали, что за кулисами телеконцерта «Музыкальная платформа», который телеканал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, певица Тayanna рассказала, почему не хочет выставлять новые отношения на показ и удалось ли избраннику найти общий язык с ее сыном.

    Читайте также:

    Теги: Новый год праздник шоу-бизнес курьез Олег Скрипка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Олег Скрипка о досадном приключении: была выпивка, а еды не было