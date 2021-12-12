Олег Скрипка о досадном приключении: была выпивка, а еды не было

Лидер группы ВВ рассказал, как с коллегами в лифте встретил Новый год

Известный музыкант, лидер группы «ВВ» Олег Скрипка признается, что очень часто Новый год доводится встречать на сцене. Но даже, если выступлений в новогоднюю ночь не предвидится, у музыканта есть особая традиция – проводить праздник вместе с командой.

«Помню, в год, когда мы только создали нашу группу, поехали коллективом праздновать. А когда поднимались в лифте к нашему гитаристу, застряли там. В 00:00 все праздновали, а мы томились в крошечном помещении. У нас была выпивка, но еды не было! Около 00:15 люди начали выходить на улицу и заметили, что мы застряли. Хотя освободить нас не удалось, они приоткрыли дверь и принесли нам еды», – поделился Олег Скрипка на съемках шоу «Новорічна МАСКА» (канал «Украина»).

Ранее мы сообщали, что за кулисами телеконцерта «Музыкальная платформа», который телеканал «Украина» покажет в новогоднюю ночь, певица Тayanna рассказала, почему не хочет выставлять новые отношения на показ и удалось ли избраннику найти общий язык с ее сыном.