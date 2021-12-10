Рука на груди Мендель. Стали известны подробности резонансного фото
Девушка призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди
Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в интервью на YouTube-канале «Обозреватель» призналась, что на одном из своих недавних снимков, обнародованных в сети, запечатлена со своим возлюбленным.
По словам Мендель, именно ему принадлежит изображенная на фото мужская рука на ее груди.
«У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это «рука Кремля», «рука [украинского бизнесмена Рината] Ахметова. Чья рука? Это в определенной мере публичная личность. Любимый!» – отметила Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.
Ранее Мендель рассказала о своих «женихах» в школе и первую учительницу.
«Первые слова и прочитанное наизусть «Светает, край неба пылает» на День рождения школьной учительнице. Благодаря тебе я говорю на украинском и благодаря тебе знаю, что «Шевченко – отец нации». Без пафоса, а так, как оно есть в твоем доме и в твоем сердце», – написала в своем Инстаграме Мендель.