Рука на груди Мендель. Стали известны подробности резонансного фото

Девушка призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в интервью на YouTube-канале «Обозреватель» призналась, что на одном из своих недавних снимков, обнародованных в сети, запечатлена со своим возлюбленным.

По словам Мендель, именно ему принадлежит изображенная на фото мужская рука на ее груди.

instagram.com/iuliia_mendel/

«У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это «рука Кремля», «рука [украинского бизнесмена Рината] Ахметова. Чья рука? Это в определенной мере публичная личность. Любимый!» – отметила Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

Ранее Мендель рассказала о своих «женихах» в школе и первую учительницу.

«Первые слова и прочитанное наизусть «Светает, край неба пылает» на День рождения школьной учительнице. Благодаря тебе я говорю на украинском и благодаря тебе знаю, что «Шевченко – отец нации». Без пафоса, а так, как оно есть в твоем доме и в твоем сердце», – написала в своем Инстаграме Мендель.

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