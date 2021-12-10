  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Рука на груди Мендель. Стали известны подробности резонансного фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлия Мендель - Рука на груди Мендель. Стали известны подробности резонансного фото
    Юлия Мендель
    instagram.com/iuliia_mendel/

    Девушка призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди

    Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в интервью на YouTube-канале «Обозреватель» призналась, что на одном из своих недавних снимков, обнародованных в сети, запечатлена со своим возлюбленным.

    По словам Мендель, именно ему принадлежит изображенная на фото мужская рука на ее груди.

    instagram.com/iuliia_mendel/
    instagram.com/iuliia_mendel/

    «У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это «рука Кремля», «рука [украинского бизнесмена Рината] Ахметова. Чья рука? Это в определенной мере публичная личность. Любимый!» – отметила Мендель, заявив, что будет готова показать его лицо в течение нескольких месяцев.

    Ранее Мендель рассказала о своих «женихах» в школе и первую учительницу.

    «Первые слова и прочитанное наизусть «Светает, край неба пылает» на День рождения школьной учительнице. Благодаря тебе я говорю на украинском и благодаря тебе знаю, что «Шевченко – отец нации». Без пафоса, а так, как оно есть в твоем доме и в твоем сердце», – написала в своем Инстаграме Мендель.

    Читайте также: Юлия Мендель порадовала фанатов дерзкой фотосессией
    Теги: знаменитости курьез Юлия Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рука на груди Мендель. Стали известны подробности резонансного фото