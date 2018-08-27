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    Жизнь

    Софию Ротару экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

    • Розсилка
    София Ротару - Софию Ротару экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
    София Ротару

    Концерт в одном из российских городов закончился для артистки больницей

    71-летняя София Ротару выступала на корпоративе в Уфе: внезапно на сцене артисткапочувствовала сильное головокружение, но довела программу до конца. После концерта звезду госпитализировали в одну из местных клиник.

    Директор певицы Андрей Нехлюдов отказался делиться подробностями произошедшего. «Я не буду комментировать ее госпитализацию, это вне моей компетенции», — цитирует StarHit его слова.

    Но по словам инсайдеров, артистка до сих пор находится в больнице: «Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи. Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь».

    Сотрудники клиники, в которой певица проходит лечение, успокоили ее поклонников: «Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо».

    Джерело: graziamagazine.ru

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