Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
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Амаль и Джордж воспитывают двоих детей
В последнее знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни и его жену Амаль папарацци часто фотографировали в Нью-Йорке, где она занимается адвокатской практикой. Джордж поддерживает ее в работе - вместе они основали организацию Clooney Foundation for Justice, а недавно представили в Колумбийском университете свой новый проект.
Об нежных чувствах к возлбленной актер рассказал в недавнем интервью
«Амаль пытается вытащить журналистов Reuters из Мьянмы. А еще она невероятная мама и отличная жена. Я чувствую, что сорвал джекпот», - признался Клуни.