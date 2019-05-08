Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль



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Амаль и Джордж воспитывают двоих детей

В последнее знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни и его жену Амаль папарацци часто фотографировали в Нью-Йорке, где она занимается адвокатской практикой. Джордж поддерживает ее в работе - вместе они основали организацию Clooney Foundation for Justice, а недавно представили в Колумбийском университете свой новый проект.

Об нежных чувствах к возлбленной актер рассказал в недавнем интервью

«Амаль пытается вытащить журналистов Reuters из Мьянмы. А еще она невероятная мама и отличная жена. Я чувствую, что сорвал джекпот», - признался Клуни.