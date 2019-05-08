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    Жизнь

    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль

    • Розсилка
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль

    Амаль и Джордж воспитывают двоих детей

    В последнее знаменитого голливудского актера Джорджа Клуни и его жену Амаль папарацци часто фотографировали в Нью-Йорке, где она занимается адвокатской практикой. Джордж поддерживает ее в работе - вместе они основали организацию Clooney Foundation for Justice, а недавно представили в Колумбийском университете свой новый проект.

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    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль
    Сорвал джекпот: Джордж Клуни рассказал об отношениях с супругой Амаль

    Об нежных чувствах к возлбленной актер рассказал в недавнем интервью

    «Амаль пытается вытащить журналистов Reuters из Мьянмы. А еще она невероятная мама и отличная жена. Я чувствую, что сорвал джекпот», - признался Клуни.

     

    мужчина и женщина знаменитости актер
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