Сотрудники раскритиковали Apple Park: мы постоянно врезаемся в стеклянные стены

Сразу несколько сотрудников Apple пожаловались на интерьер нового кампуса компании в Купертино

В оформлении здания использовано большое количество стекла — из него, в частности, выполнены многие стены и перегородки. Это задумка дизайнеров, которые таким образом хотели передать открытость и прозрачность компании Apple. Однако, пишет The Next Web, на деле интерьер кампуса получился хоть и привлекательным, но все же не очень



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Apple Park

Сразу несколько сотрудников Apple пожаловались на интерьер нового кампуса компании в Купертино

В оформлении здания использовано большое количество стекла — из него, в частности, выполнены многие стены и перегородки. Это задумка дизайнеров, которые таким образом хотели передать открытость и прозрачность компании Apple.

Однако, пишет The Next Web, на деле интерьер кампуса получился хоть и привлекательным, но все же не очень практичным. Сотрудники жалуются на то, что, передвигаясь по зданию, часто не замечают стеклянные стены и просто врезаются в них. Чтобы решить эту проблему, работники клеили на стекло таблички с различными надписями, но руководство каждый раз их убирало: наклейки портят «визуальную чистоту» интерьера.

Это не первый случай, когда у Apple возникают проблемы из-за модернового дизайна помещений. В 2011 году пожилая женщина врезалась в стеклянную стену магазина Apple в Нью-Йорке. Она подала на компанию в суд, но в итоге стороны все же урегулировали конфликт без судебного разбирательства.

Apple Park в Купертино — новая штаб-квартира компании Apple. Согласно проекту в новом здании площадью 260 тысяч квадратных метров будут работать более 12 тысяч сотрудников компании. Помимо офисов на территории кампуса также расположатся фитнес-центр, концертный зал, научно-исследовательская лаборатория, кафе, комнаты отдыха и другие инфраструктурные объекты.

Джерело: Bird In Flight