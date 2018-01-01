Киянка знайшла свій вкрадений смартфон до приїзду поліції
- Сьогодні, 09:34
-
Розсилка
Кримінальна історія сталася у центрі Києва
В одному зі столичних фаст-фудів у дівчини вкрали дорогий iPhone X. Правда, знайшли гаджет вже через півгодини, а ще й затримали тих, хто його вкрав.
Як тільки дівчина помітила пропажу дорогої «іграшки», відразу звернулася по допомогу у поліцію. А поки правоохоронці їхали на місце події, дівчина спробувала відшукати телефон за допомогою програми «Знайди iPhone».
Додаток показав, що iPhone X знаходиться на бульварі Шевченка, 4. Разом з патрульними постраждала відправилася туди. На цьому місці стояв припаркований «Хюндай». Коли дівчина підійшла до машини, її Apple Watch з'єднався з телефоном.
Незабаром до машини підійшли троє підозрілих молодиків. Всі вони помітно нервували, а один побачивши поліцейських, кинувся бігти.
Злочинців затримали. При огляді машини в бардачку виявили вкрадений телефон. Всі затримані раніше вже мали проблеми з законом.
Джерело: Информатор