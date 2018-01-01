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    Киянка знайшла свій вкрадений смартфон до приїзду поліції

    Кримінальна історія сталася у центрі Києва
    В одному зі столичних фаст-фудів у дівчини вкрали дорогий iPhone X. Правда, знайшли гаджет вже через півгодини, а ще й затримали тих, хто його вкрав. Як тільки дівчина помітила пропажу дорогої «іграшки», відразу звернулася по допомогу у поліцію. А поки правоохоронці їхали на місце події, дівчина спробувала відшукати телефон за
    • Сьогодні, 09:34
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    Кримінальна історія сталася у центрі Києва

    В одному зі столичних фаст-фудів у дівчини вкрали дорогий iPhone X. Правда, знайшли гаджет вже через півгодини, а ще й затримали тих, хто його вкрав.

    Як тільки дівчина помітила пропажу дорогої «іграшки», відразу звернулася по допомогу у поліцію. А поки правоохоронці їхали на місце події, дівчина спробувала відшукати телефон за допомогою програми «Знайди iPhone».

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    Додаток показав, що iPhone X знаходиться на бульварі Шевченка, 4. Разом з патрульними постраждала відправилася туди. На цьому місці стояв припаркований «Хюндай». Коли дівчина підійшла до машини, її Apple Watch з'єднався з телефоном.

    Незабаром до машини підійшли троє підозрілих молодиків. Всі вони помітно нервували, а один побачивши поліцейських, кинувся бігти.

    Злочинців затримали. При огляді машини в бардачку виявили вкрадений телефон. Всі затримані раніше вже мали проблеми з законом.

    Джерело: Информатор

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