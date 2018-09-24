Созданы роботы-медузы, которые будут охранять океаны



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Команда американских ученых разработала робота, который будет заботиться о Мировом океане. Он похож на медузу

Разработчики из Флоридского атлантического университета и Управления военно-морских исследований решили помочь океану, и сконструировали механизм, который будет мониторить дно — и делать это нежно и тщательно. Для создания робота ученные взяли за основу одного из видов медуз, аурелии.

«Существо» сделано из гибкого материала — одна достигает 20 см в длину. Инженеры сделали медузам восемь силиконовых щупалец, которые приводятся в действие насосами — вода наполняет «конечности», а когда насос выключается, возвращается в окружающую среду. В результате, роботы могут свободно плавать.

«Изучение и мониторинг такой хрупкой среды, как коралловые рифы, всегда было сложным заданием для морских исследователей. Биометрические мягкие роботы, созданы на примере рыб и других морских животных, очень популярны в исследовательском обществе. Медузы также могут быть отличными прототипами, поскольку они хорошие пловцы», – отмечает доктор Эрик Энгеберг с Атлантического университета.

Ученные уже создали пять медуз-роботов разной твердости на 3D-принтере, чтобы выбрать самый эффективный вариант. Однако ученные опасаются, что механические медузы могут стать кормом для черепах.

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