Создатели Pokemon GO выпустили игру с дополненной реальностью по вселенной Гарри Поттера



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По ходу игры нужно будет сражаться с Пожирателями смерти, дементорами, оборотнями, собирать артефакты, совершенствоваться в заклинаниях и готовить зелья

Warner Bros. и Niantic, разработавшая Pokemon Go, выпустили мобильную игру Harry Potter: Wizards Unite по мотивам романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере и серии фильмов «Фантастические твари», сообщает портал TechCrunch.

Игра вышла на iOS и Android, однако официально она доступна только в США и Великобритании. Когда игра будет доступна в других странах, пока неизвестно.

К выходу Wizards Unite вышел такой трейлер:

Действие Wizards Unite развивается после событий последней книги о Гарри Поттере «Дары смерти». По сюжету игры в мир маглов (неволшебников) проникли волшебные существа и колдуны, а также различные артефакты и даже воспоминания. Чтобы разобраться с происходящим, игроку предстоит вступить в секретный отряд Министерства магии.

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Джерело: Esquire