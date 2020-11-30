Кто победил в проекте «Танцы со звездами»

Бронза проекта досталась Мейхер и Васюку

Вчера состоялся грандиозный суперфинал «Танцев со звездами».

По результатам голосования и судейских оценок почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Санта Димопулос и Макс Леонов.

Финал запомнился отчаянной женской борьбой. Прямой эфир был разделен на три танцевальных блока. Так, в первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте. Во втором блоке участники станцевали любимую постановку зрителей. А на третьем этапе пары показали новый танец.

В результате, судьи проекта оценили финалистов так: Юлия Санина и Дмитрий Жук — 118 баллов, Санта Димопулос и Макс Леонов — 117 баллов, а Надежда Мейхер и Кирилл Васюк в сумме получили баллов 115.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Впрочем, решающим стало голосование телезрителей. Они поддержали Димопулос и Леонова. Второе место заняли Санина и Жук. Бронза проекта досталась Мейхер и Васюку.