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    Шоу-биз

    Кто победил в проекте «Танцы со звездами»

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    Кто победил в проекте «Танцы со звездами»

    Бронза проекта досталась Мейхер и Васюку

    Вчера состоялся грандиозный суперфинал «Танцев со звездами».

    По результатам голосования и судейских оценок почетное звание новой танцевальной легенды страны получили Санта Димопулос и Макс Леонов.

    Финал запомнился отчаянной женской борьбой. Прямой эфир был разделен на три танцевальных блока. Так, в первом каждая пара продемонстрировала их премьерный номер в проекте. Во втором блоке участники станцевали любимую постановку зрителей. А на третьем этапе пары показали новый танец.

    В результате, судьи проекта оценили финалистов так: Юлия Санина и Дмитрий Жук — 118 баллов, Санта Димопулос и Макс Леонов — 117 баллов, а Надежда Мейхер и Кирилл Васюк в сумме получили баллов 115.

    Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
    Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

    Впрочем, решающим стало голосование телезрителей. Они поддержали Димопулос и Леонова. Второе место заняли Санина и Жук. Бронза проекта досталась Мейхер и Васюку.

    Теги: знаменитости Танцы со звездами самые сексуальные шоу-бизнес
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