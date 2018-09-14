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    Жизнь

    Стала известна самая вкусная еда в мире

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    Стала известна самая вкусная еда в мире

    К сожалению, не вареники

    Туристический гид Lonely Planet выпустил путеводитель по самой вкусной еде в мире, в который вошли более 500 блюд. Первое место в рейтинге заняла испанская закуска пинчос, колторую можно попроборвать в Сан-Себастьяне, пишет 34 travel.

    Это блюдо выбради не только из-за вкуса, но и за особую атмосферу, которая царит в местных пинчос-барах в Сан-Себастьяне.

    Второе место в рейинге заняло малазийское кари «лакса» с Куала-Лумпур, а третье – суши с Токио.

    Гастрономический рейтинг составили на основе оценок топовых шеф-поваров с разных стран мира, фуд-журналистов и авторів Lonely Planet.

     

    Джерело: inspired

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