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    Жизнь

    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона

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    <div class="sel_item">Майкл Джексон</div> - Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Майкл Джексон

    Поп-король скончался десять лет назад, 25 июня, 2009 года

    Майкла Джексона не стало в возрасте 50 лет перед началом его масштабного турне That It Is. Его хореограф Трэвис Пейн, с которым он работал на протяжении долгого времени, провел день 24 июня, репетируя с Джексоном. Как обычно, подготовка к шоу началась между 12 и часом дня.

    Дориан Холли, директор Джексона по вокалу рассказала, что он все делал четко и не было никаких признаков, что что-то идет не так. Такого же мнения придерживается и музыкальный директор исполнителя Майкл Бердан, который также был на генеральной репетиции, пишет Mirror.

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    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона
    Стали известны подробности последних часов жизни Майкла Джексона

     «Было видно, что в нем растет уверенность и было видно, что физически он был способен выполнить все, что хотел», – рассказал он.

    После 12-часовой репетиции Джексон, уходя из центра Staples Centre, обнял Дориан Холли, которая сказала «Я люблю тебя, Майк». Это оказалось прощальное объятие.

    Придя домой, Джексон, который годами страдал бессонницей и был готов отдать миллионы, чтобы заснуть, принял несколько разных седативных препаратов. Передозировка одного из них оказалась смертельной..

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