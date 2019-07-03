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    Жизнь

    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента

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    Андрей Богдан и Анастасия Сличная - Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Андрей Богдан и Анастасия Сличная

    Соратник Зеленского встречается с известной киевской тусовщицей

    На днях глава Офиса президента Зеленского, 42-летний адвокат Андрей Богдан наконец вывел в свет свою пассию.

    Как оказалось, новоиспеченный политик встречается с известной киевской тусовщицей и совладелицей бренда купальников Анастасией Сличной.

    Пару видели вместе на Leopolis Jazz Fest, и сам Богдан выложил селфи с подружкой, хотя и без лишних объяснений.

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    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
    Фото: Instagram, Bestin, JetSetter

    В светской хронике столицы Настя фигурирует уже не первый год, а именно с тех пор, как она стала кинопродюсером компании Wise Vision. Но последние несколько лет Сличная вместе с бизнес-партнершами производит обувь и украшения.

    В купальниках от подружки Богдана загорают чуть не все звездные девушки - от Насти Каменских до Жанны Бадоевой и даже российской певицы Глюкозы.

    Сама Сличная тоже охотно рекламирует свой товар на себе.

     Читайте также: Кто из политиков засветился на джазовом фестивале во Львове: фото

    Джерело: Табло ID

    Андрей Богдан
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