Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента
Соратник Зеленского встречается с известной киевской тусовщицей
На днях глава Офиса президента Зеленского, 42-летний адвокат Андрей Богдан наконец вывел в свет свою пассию.
Как оказалось, новоиспеченный политик встречается с известной киевской тусовщицей и совладелицей бренда купальников Анастасией Сличной.
Пару видели вместе на Leopolis Jazz Fest, и сам Богдан выложил селфи с подружкой, хотя и без лишних объяснений.
В светской хронике столицы Настя фигурирует уже не первый год, а именно с тех пор, как она стала кинопродюсером компании Wise Vision. Но последние несколько лет Сличная вместе с бизнес-партнершами производит обувь и украшения.
В купальниках от подружки Богдана загорают чуть не все звездные девушки - от Насти Каменских до Жанны Бадоевой и даже российской певицы Глюкозы.
Сама Сличная тоже охотно рекламирует свой товар на себе.
Джерело: Табло ID