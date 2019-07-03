Стало известно, чем занимается пассия главы Офиса президента



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Андрей Богдан и Анастасия Сличная

Соратник Зеленского встречается с известной киевской тусовщицей

На днях глава Офиса президента Зеленского, 42-летний адвокат Андрей Богдан наконец вывел в свет свою пассию.

Как оказалось, новоиспеченный политик встречается с известной киевской тусовщицей и совладелицей бренда купальников Анастасией Сличной.

Пару видели вместе на Leopolis Jazz Fest, и сам Богдан выложил селфи с подружкой, хотя и без лишних объяснений.

В светской хронике столицы Настя фигурирует уже не первый год, а именно с тех пор, как она стала кинопродюсером компании Wise Vision. Но последние несколько лет Сличная вместе с бизнес-партнершами производит обувь и украшения.

В купальниках от подружки Богдана загорают чуть не все звездные девушки - от Насти Каменских до Жанны Бадоевой и даже российской певицы Глюкозы.

Сама Сличная тоже охотно рекламирует свой товар на себе.

Джерело: Табло ID